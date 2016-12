Intereses mezquinos de diputados impiden reestructura de deuda: Silvano

MORELIA, Mich., 22 de diciembre de 2016.- El gobernador Silvano Aureoles Conejo emplazó a los diputados de los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional a que hablen claro sobre lo que quieren para autorizar la reestructura de la deuda pública estatal.

En entrevista que concedió a La Z Noticias, el mandatario estatal señaló que hay condiciones para reestructurar una parte de la deuda por lo que no entiende el interés en seguir pagando a los bancos cientos de miles de millones de pesos por un criterio y una postura mal entendida.

“Si llegaran los intereses a siete por ciento como está previsto, van a ser 900 millones de pesos, ¿de dónde los vamos a sacar?, que me digan los diputados esos que no quieren porque están analizando concienzudamente para poder tomar una decisión porque no hay prisa, hijos… dijeron estos no hay prisa en la reestructura,¡ qué barbaridad!, yo ya cumplí como titular del ejecutivo del estado, hice todo el estudio, tienen toda la información.

“No tiene mayor ciencia, más que una oportunidad que también la comprendo de los diputados para atrincherarse y encarecer su negociación, pero que asuman que es una responsabilidad pública, no es un asunto de cuánto gano o cuánto saco en esta coyuntura para mi distrito o cuánto llevo para mí sino que es un asunto para el estado

“Si quienes andan muy activas o activos diciendo que no importa la deuda le van a tener que contestar y explicar a los michoacanos porque no quisieron ni siquiera entrarle a discutirla por una cuestión que a mi juicio pudiera ser muy mezquina porque entonces es un asunto meramente particular de un interés de carácter político partidario”.

Incluso, el mandatario estatal amagó a los legisladores de oposición con que está revisando las cifras de las gestiones, ya que el año pasado hicieron una verdadera tragedia del famoso reemplacamiento, algunos hasta con pancartas y con campañas en las redes para que no pagaran, pero de esos 650 millones que se recaudaron 300 o más fueron para su gestión,”entonces, ¿para que tanto brinco estando el piso tan parejo” se preguntó.

“Yo espero que la próxima semana concluyan las investigaciones que estoy haciendo y tener la información precisa porque la voy a tener y poderla compartir con ustedes pero también la vamos a compartir con las instancias judiciales para que cada quien responda por la parte que le toca”.

A manera de ejemplo reiteró que en materia de salud hay una verdadera tragedia con los servicios, los médicos están de brazos caidos porque no hay medicamentos ya que la mayor parte de los recursos destinados a esa área, durante siete años, se usaron para otra cosa y son casi 10 mil millones de pesos.