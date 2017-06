Instan diputados a PGJE abocarse a búsqueda de Salvador Adame

MORELIA, Mich., 9 de junio de 2017.- A tres semanas de la desaparición de Salvador Adame Pardo, diputados de los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática exigieron a la Procuraduría General de Justicia del Estado se aboque a su búsqueda y de certeza a la sociedad.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) Andrea Villanueva Cano consideró que su desaparición es consecuencia de su trabajo periodístico y pidió a las autoridades que se pongan a trabajar y no desvíen la atención.

“Celebro la unión de los periodistas porque lograron que trascendiera a nivel nacional e internacional y se logró la atención de la PGR y otros organismos que no han dejado sola a la Procuraduría del estado en las líneas de investigación lo que me da alguna esperanza de que se logre el rescate de Salvador con vida”

El diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Raymundo Arreola Ortega dijo que la desaparición de Adame Pardo es una afrenta a la sociedad por lo que se unen a la exigencia de reforzar las investigaciones hasta encontrarlo.

“Yo espero que pronto pueda regresar a su hogar con vida y nunca se vuelva a atentar contra el derecho a la vida de una persona y el derecho a la información que tiene la sociedad, por lo que ese caso no puede quedar sin esclarecerse.

Ángel Cedillo Hernández, diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que ya no se puede permitir que los periodistas sean acallados por el temor a que toquen intereses ocultos

que todavía están en el ambiente del estado y que no se van a acabar mientras no haya una sociedad informada.

“Es grave que la Procuraduría no haya podido generar condiciones para aclarar este atropello a un periodista; puede haber tintes políticos o decisiones de otro tipo, pero la procuraduría debe darnos certeza, más allá de si es un periodista, el papá de una diputada, un obrero o un albañil”, indicó el legislador.