Insiste Alfonso: no privatizaremos OOAPAS, solo sanearemos sus finanzas

MORELIA, Mich., 14 de junio de 2017.- El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, insistió en que la administración no busca la privatización del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS) de Morelia.

En entrevista colectiva, el edil aseveró que están trabajando actualmente en el saneamiento de las finanzas de la paramunicipal debido a los conflictos financieros que enfrenta desde hace varios meses y que se agudiza conforme pasa el tiempo.

“Hay muchas cosas que tenemos que arreglar, que tenemos que poner orden, el OOAPAS es una de ellas y estamos trabajando; lo que tenía contemplado el director son algunos contratos que no se renuevan pero no son despidos sino no renovación”.

Aprovechó para enviar un mensaje a los trabajadores de dicha dependencia para reiterar que no hay intenciones de afectarlos, sino de subsanar fallas de la instancia local que han derivado en complejos escenarios.

“No queremos privatizar el OOAPAS porque están mandando mensajes de WhatsApp y volantitos de que nuestro interés es privatizarlo y no, no queremos hacer eso, pero lo que no queremos es que siga igual”.

Aseveró que se esforzarán para mantener la estrategia de no incrementar la tarifa del agua para no afectar a los miles de habitantes de la capital con costos elevados de este servicio básico.

“No tenemos por qué cargar los ciudadanos las ineficiencias de un organismo, tenemos que poner orden, arreglar las finanzas y sanearlas y hay una máxima que dice ‘No puedes obtener resultados diferentes haciendo las cosas de la misma manera’ y nosotros estamos haciendo las cosas diferentes en favor de los ciudadanos”.