Incrementó 60% conversión de vehículos a gas natural tras gasolinazo

MORELIA, Mich., 19 de enero de 2016.- Se incrementó un 60 por ciento la demanda de particulares y transportistas para la conversión de vehículos de gasolina por un mecanismo de gas natural en Michoacán, procedimiento que actualmente tiene un costo de entre 32 mil y 61 mil pesos, y para lo cual la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) busca esquemas de financiamiento.

Javier Martínez Arévalo, responsable del Taller de Conversión de la estación de Gas NaturalGNU, ubicada en Morelia, informó a Quadratín que desde principios de año se registró un aumento significativo que podría estimarse entre un 50 y 60 por ciento en la demanda del producto, como consecuencia, principalmente, del encarecimiento de la gasolina.

El costo de conversión, de entre 32 mil y 61 mil pesos

En entrevista, Martínez Arévalo detalló que el procedimiento es rápido y seguro, y actualmente el costo para convertir un vehículo de gasolina al uso de gas natural es variable, de acuerdo a las características de la unidad: por un coche para transporte tipo taxi, el precio es de 32 mil 699 pesos.

Si se trata de una unidad más grande, de acuerdo a la cantidad de cilindros que requiera, como por ejemplo, una combi de las que circulan en Morelia, el costo oscilará entre los 52 mil y los 61 mil pesos; mientras que, un particular pagaría 28 mil 500 pesos.

Aunque actualmente el principal cliente de esta estación de gas natural, es el transporte público, al que se otorgan plantes de financiamiento hasta por 18 meses, este beneficio también se otorga a particulares, siempre que se cumpla con algunas condiciones de garantía de pago.

En Michoacán, más de un millón 787 mil 512 vehículos motorizados

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), hasta 2012 en Michoacán circulaban un millón 787 mil 512 vehículos motorizados, de los que la mayoría utiliza gasolina, lo que incrementa la posibilidad de que tener altos niveles de emisión de gases contaminantes impacten negativamente en la calidad del aire.

Tan solo en Morelia, la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra) tiene registrado un parque vehicular de 12 mil 500 unidades vehiculares, entre las cuales nueve mil son taxis, dos mil 100 combis, 450 camiones urbanos concesionados y una cantidad considerable de urbanos que circulan sin concesión y sin placas, de los que se estima, sin que haya un dato preciso, que solo dos de cada diez utiliza gas natural.

Más barato y menos contaminante

El responsable administrativo de la estación de Gas NaturalGNU, Víctor Fuentes, destacó los beneficios de la utilización de este combustible, que además de garantizar un ahorro en el costo de hasta el 50 por ciento en la economía del usuario, es noble con el medio ambiente ya que reduce la emisión de óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono e hidrocarburos, altamente contaminantes.

“Este combustible es ampliamente considerado como una alternativa sustentable y sustituir otros combustibles líquidos más caros y más dañinos para el medio ambiente. Es más amigable con el medio ambiente por que presenta una reducción de emisiones si es comparado con un motor a gasolina”, expuso Víctor Fuentes.

Aumenta 20 por ciento demanda de gas natural en Michoacán: Secretaría de Energía

De acuerdo con la perspectiva 2016-2030 de la Secretaría de Energía (Sener), a nivel nacional se incrementó en 2015 la demanda de total de combustibles del sector autotransporte en un 0.7 por ciento respecto a 2014, y en la región Centro-Occidente, donde se ubica a Michoacán, la demanda se incrementó un 20 por ciento.

En el sector el combustible más demandado fue la gasolina con 65.8 por ciento, seguido del diésel, gas L.P y finalmente el gas natural con 2.4 millones de pies cúbicos diarios. En el caso de gas natural, éste se incrementó en 2.5 por ciento respecto al 2014, debido principalmente al aumento de vehículos que utilizan este combustible, en cambio se redujo el parque vehicular que usa diésel y gas L.P

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Gas Natural (AMGN), en México solo hay 19 estaciones de servicio en nueve estados, de las cuales, seis se ubican en la Zona Metropolitana del Valle de México, otras seis en Monterrey el resto en Querétaro, Puebla, Ciudad Juárez, Guadalajara, San Luis Potosí y Michoacán.

Michoacán cuenta con un gasoducto de gas natural operado por el Centro Nacional de Control del Gas Natural (Cenagas), y de acuerdo con el Infraestructura Nacional de Gas Natural (2016), de la Sener, solamente se cuenta con dos estaciones de carga de este combustible en la ciudad de Morelia.

Gas natural no congelará tarifa del transporte: transportistas

El conocido líder transportista en Michoacán, José Trinidad Martínez Pasalagua, reconoció la intención del gobierno estatal de activar un plan piloto para que un número impreciso de unidades del transporte público se cambien a esta modalidad de combustible sustentable, pero dejó claro que ello no garantizará que se congele la tarifa del transporte, que podría seguir en aumento anualmente.

“Respaldamos estas acciones y las aplaudimos, creo que no habíamos visto que ningún gobernador anterior impulsara acciones concretas para modernizar, efcientar y economizar la operatividad del transporte, pero hay que señalar que el uso de gas natural no garantizará que se fije ninguna tarifa, porque hay otros factores que repercuten en el alza de los precios, como el aumento de otros servicios, no solo del costo de la gasolina”, comentó en entrevista a Quadratín.

Congreso de Michoacán avalaría recurso extraordinario para conversión de unidades

Sobre el tema, el diputado Raymundo Arreola Ortega, presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes en el Congreso de Michoacán, dijo que, a reserva de realizar los análisis correspondientes, los diputados estarían a favor de avalar una propuesta del gobierno del estado para la utilización de recursos extraordinarios para la conversión de un mayor número de unidades del transporte al uso de gas natural.

En entrevista con Quadratín, Arreola Ortega dejo claro que esta debe ser una propuesta del Poder Ejecutivo que de manera formal se exponga ante el Congreso; el legislador priísta ponderó los beneficios económicos y ambientales del gas natural, y consideró que de manera coordinada se deben tomar medidas preventivas para reducir los índices de contaminación en la entidad.

Cocotra busca convenios con empresas surtidoras de gas natural

El titular de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), Marco Antonio Lagunas Vázquez, informó que se trabaja en el análisis de las líneas a seguir para la implementación del plan piloto recientemente instruido por el gobernador Silvano Aureoles Conejo para la conversión de unidades vehiculares a la utilización de gas natural.

“No podemos hablar de plazos ni número de unidades, estamos analizando; la ruta que estamos siguiendo por ahora es la búsqueda de esquemas de financiamiento con empresas surtidoras del combustible, a fin de que esta estrategia tampoco implique erogaciones adicionales al gobierno estatal, sino que sea un beneficio integral en el que se beneficien tanto los transportistas como la población”, señaló Lagunas Vázquez en entrevista con Quadratín.

Para febrero, conversión de unas 300 unidades del transporte

Sobre el tema, el líder transportista de la Ruta Gris, en Morelia, Fernando Orozco Miranda, informó que podrían ser alrededor de 300 unidades del transporte público las que empezarían a operar con gas natural en el corto plazo, con lo que el sector ahorraría alrededor de un 50 por ciento de lo que actualmente invierte en gasolina, y frenaría los aumentos anuales en las tarifas, actualmente fijada en 8 pesos.

En entrevista, Orozco Miranda informó que próximamente, probablemente en el mes de febrero, el Ayuntamiento de Morelia permita el acceso de los transportistas a un recurso federal por el orden de los 60 millones de pesos que fue etiquetado específicamente para la conversión de vehículos del transporte público que utilizan gasolina a un mecanismo de gas natural.

La Sener estima que la demanda de gas natural en la República Mexicana se incrementó a finales de 2015 en un 2.5 por ciento en comparación con 2014, con excepción de estados del Sureste que registraron una disminución de 6.4 por ciento; con un aumento del 32.8 por ciento, los estados del Noreste tienen actualmente la mayor demanda de este combustible.