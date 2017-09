Incrementarán en 2018 pensiones de víctimas del granadazo

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- Las pensiones de las víctimas de los granadazos del 15 de septiembre de 2008 tendrán un incremento para el próximo año, pero aún no se define a cuánto ascenderá, informó el secretario de Finanzas y Administración, Carlos Maldonado Mendoza.

“Lo hemos venido platicando mas no lo hemos definido, pero creo que eso no tendrá ningún problema, creo que por el origen y el carácter de la obligación que el Estado tiene para cumplir con este tema me parece que tiene una connotación diferente con la que hay que responder”, señaló el funcionario.

El 20 de septiembre vence el plazo para que el Ejecutivo presente ante el Congreso el paquete que contiene la Ley de Ingresos y, en consecuencia, el presupuesto de egresos y las modificaciones que en su caso se planteen, indicó Maldonado Mendoza.

Son 54 las pensiones que el Congreso del Estado ha autorizado a las víctimas del que se considera el primer atentado terrorista en México, algunas de ellas con carácter temporal y otras vitalicias, pero no se actualizan con periodicidad necesaria.

El 15 de septiembre se cumplen nueve años de que fueron arrojadas granadas de fragmentación en contra de la multitud que acudió a celebrar el Grito de Independencia frente a Palacio de Gobierno, y minutos después frente al templo de La Merced.