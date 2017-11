Por incompatibilidad en sistema, Congreso sin transparentar información

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2017.- El Congreso del Estado no ha podido trasladar toda la información que por ley debe hacer pública a la plataforma única del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) por incompatibilidad en los sistemas, afirmó la diputada Rosa María de la Torre.La información se capturó en la plataforma que el Inai indicó, pero no fue compatible con la que puso a disposición de todos los sujetos obligados y aunque había el compromiso de iba a apoyar para resolver el problema técnico no se dio y por eso se dio la prórroga hasta el 31 de diciembre para cumplir con la ley.

Sin embargo, reconoció que a la fecha falta información de algunas áreas del Poder Legislativo, principalmente de la Secretaría de Administración y Finanzas y de algunas comisiones que no han puesto a disposición la información para su captura.

“La verdad es que se dio una conjugación de falta de cooperación de algunas áreas del Congreso pero sobre todo fue un problema técnico; yo esperaría que se resuelva el problema, ellos entienden que no es responsabilidad del Congreso y muchas otras dependencias e instituciones que están en la misma situación y muchos salieron reprobados por esta cuestión”.

Aunque consideró que las calificaciones que los institutos de transparencia otorgan a los sujetos obligados tienen un manejo político, el Congreso del Estado merecía una calificación regular y no reprobatoria porque la cuestión técnica no depende de ellos.

En ese sentido dijo que tendría que haber un observatorio o un consejo ciudadano, integrado por expertos en cuestiones técnico jurídicas de acceso a la información y en informática para evaluar y dar opiniones más técnicas y menos políticas.