IEM debe ser garante de la democracia; no es momento de desaparecerlo

MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.- El Instituto Electoral de Michoacán (IEM) debe volver a sus orígenes y cumplir los objetivos para los que fue creado, garantizar la democracia y dar certeza a los procesos electorales, afirmó la presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, Alma Mireya González Sánchez.

La diputada del Partido Acción Nacional (PAN) lamentó las declaraciones del presidente del órgano electoral, Ramón Hernández Reyes, en el sentido de que no tienen capacidad económica para organizar las elecciones del 2018 y que la democracia en Michoacán está en riesgo, pero descartó que sea momento de replantear la desaparición de ese organismo autónomo.

El Instituto debe dar credibilidad y certeza a los michoacanos en sus autoridades elegidas democráticamente, independientemente del recorte que hizo a su presupuesto y si es posible fortalecerlo no será pensando en cuánto se van a aumentar los salarios de los consejeros, sino cómo sustentar la estructura que será los ojos de los ciudadanos en las próximas elecciones.

“En el IEM, como en todas las instituciones, debe haber conciencia de austeridad, prescindir de todo lo que no es necesario y replantear su plan de trabajo, porque no es corriendo gente que va a necesitar y que va a tener que volver a contratar para el proceso electoral”.

González Sánchez no descartó que se pueda revisar el presupuesto asignado al IEM y se procuren mayores recursos para fortalecerlo, pero advirtió que no es tan simple pensar en que sencillamente solicitan una ampliación porque “lana no hay más” que la presupuestada.