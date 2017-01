Habrá 3 recortes a las participaciones federales durante 2017

MORELIA, Mich., 12 de enero de 2017.- Este año habrá tres recortes en las participaciones federales a los estados y municipios, programados para marzo, junio y noviembre, aunque hasta entonces se conocerán los montos, informó el presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, Manuel López Meléndez.

El diputado del Partido de la Revolución Democrática confió en que los recursos de libre disposición del fondo general permitan a la Secretaría de Finanzas y Administración cumplir con los mandatos de la 73 legislatura para atender diversas áreas que quedaron sin una asignación presupuestal precisa.

Cabe recordar que en el decreto de presupuesto de egresos 2017 en diversos artículos transitorios de ordenó a la Secretaría de finanzas y Administración suministrar los recursos necesarios para diversos asuntos urgentes, pero no se especificaron montos ni origen de esos recursos.

En entrevista telefónica el legislador indicó que por ejemplo, los recursos para rehabilitar el tramo de la carretera Los Reyes-Jacona se tomarán de una partida para infraestructura carretera, los cuales se reciben en abril o marzo, pero los montos son variables. En 2016, por ese concepto se recibieron 200 millones de pesos.

En el caso del Sistema Estatal Anticorrupción que debe empezar a operar el próximo mes de julio explicó que al no estar aún aprobadas las leyes que le darán origen no era posible crear una nueva unidad programática por parte del Ejecutivo y el Legislativo no esa facultad y solo se ordenó proveer los recursos que se requieran porque no se sabe todavía cuánto será.

Lo mismo ocurre en el caso un artículo transitorio que se incluyó de último momento para asignar también de recursos a los programas necesarios para la cultura de la paz y la prevención de la violencia que mandata la ley respectiva que entró en vigor el primero de enero de este 2017, indicó el legislador.