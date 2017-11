Ha faltado operación política con la CNTE: Adriana Hernández

MORELIA, Mich., 6 de noviembre de 2017.- Al Gobierno del Estado le ha faltado operación política para atender y resolver los problemas con la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez.

“Ya son dos años del actual gobierno; se dijo que se iba a actuar con mano firme, que ya no se iban a permitir más tomas, más cierres de escuelas y hasta el día de hoy vemos que hacen lo que quieren y vemos también que hay reclamos de quienes sí han hecho el examen, pero no se les ha dado una oportunidad”.

La diputada del Partido Revolucionario Institucional señaló que el gobierno debe tomar una decisión y ser firme para despedir a quienes no vayan a dar clases y dé la oportunidad a quienes tienen ganas de enseñar y hacer su trabajo de manera responsable.

Consideró legítima la protesta en el tema económico, sobre todo en el caso de los trabajadores de la educación que estuvieron cotizando durante años y ahora deberían tener una pensión y no es así y la respuesta no es de que es problema de otras administraciones porque es una deuda institucional y tiene que dar respuesta quien esté al frente.

La CNTE anunció que el martes siete de noviembre nadie entra ni sale de Morelia, porque bloquearán todas las entradas y salidas de la capital michoacana entre las 7:00 y las 17:00 horas, en su reiterada exigencia de derogar la reforma educativa y diversos pagos que les adeuda el Gobierno del Estado.