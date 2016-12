GPPRI no aceptará presiones de ningún tipo para aprobar la reestructura

MORELIA, Mich., 23 de diciembre de 2016.- El único compromiso de los diputados del Partido Revolucionario Institucional es con Michoacán y la gente que los eligió y no van a aceptar presiones de ningún tiempo para aprobar o rechazar la reestructura de la deuda pública estatal, afirmó la coordinadora de la bancada del tricolor en el Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez.

“Nosotros nos vamos a seguir manteniendo respetuosos, vamos a seguir trabajando con respeto a la división de poderes; no es una determinación fácil, seguimos manteniendo nuestra postura que no es de chantaje ni de amago ni radical; hemos sido muy respetuosos siempre no nada más en este momento y en esta determinación con el Ejecutivo y con el Poder Judicial”.

En entrevista, la legisladora reiteró que la prioridad para el grupo parlamentario del tricolor es el paquete fiscal para 2017 y posteriormente la reestructura de una parte de la deuda pública

estatal de la que no han dicho si la van a aprobar o no, simplemente han solicitado información y cuando se las proporcionen la analizarán y tomarán una decisión.

“No podemos actuar, como se ha comentado que ha habido malas decisiones; por eso debemos tomar esta decisión con responsabilidad porque es una reestructura para mandar la deuda pública a 25 años y no podemos tomar la decisión sin la información clara y precisa”.

Dijo que ayer mismo se envió un documento al Ejecutivo estatal con el listado preciso de la información que, al menos los diputados priístas consideran indispensable conocer antes de tomar una decisión, por lo que están a la espera de que se las hagan llegar para iniciar su análisis y tomar una decisión.