Gobierno, al corriente con la CNTE; pide evitar incertidumbre económica

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- El titular de la Secretaría de Gobierno de Michoacán, Adrián López Solís insistió en que la autoridad se encuentra al corriente con los pagos a docentes del estado.

Luego de las acciones emprendidas por la Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este lunes, el funcionario comentó que eso fue parte de una jornada ya prevista con anterioridad, pues en materia de pagos están cubiertos en su mayoría.

“Yo podría decir que prácticamente estamos al corriente, habrá algunos bonos pagaderos al junio que son mucho menor a los cuatro que ya se pagaron en la semana y otros que estarían programándose su pago para julio y agosto”.

Aseveró que saben que el magisterio seguirá con estas jornadas para rechazar las políticas federales como el tema de la Reforma Educativa, pero los llamó a entender que el Gobierno del estado no tiene problema con ellos y que lo que se busca es cumplir con los compromisos económicos.

“Este tipo de movilización corresponde a un acuerdo interno que tiene la CNTE para lo que ellos llaman su jornada de lucha en contra de la Reforma Educativa y mantener la causa viva”.

López Solís indicó que las protestas siguen para que los agremiados no pierdan el interés en las jornadas contra las reformas, pero pide que no se tomen motivos que ya no están pendientes, como los pagos.

“Hay que ser responsable y distinguir que ya no hay pretexto para alterar el desarrollo de la vida en el estado en diferentes vertientes y deberían reflexionar este tipo de acciones porque lo único que provocan es desgaste del estado y generan incertidumbre económica”.