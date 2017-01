Gasolineras, zarzamoras y comercios, en jaque por bloqueos y saqueos

MORELIA, Mich., 5 de enero de 2017.- Movilizaciones y acciones de protesta en por lo menos siete puntos en Michoacán le han representado a los sectores productivos locales afectaciones

significativas que les colocan en riesgo de pérdidas económicas, fuentes de empleo y espacios laborales aún sin estimar, coincidieron representantes empresariales locales.

En primera instancia, un desabasto de gasolinas que ha impactado de manera adversa a la población intermitentemente a lo largo de 2016 y que en 2017 continúa, seguido por el repunte en los precios de los combustibles por una media del 20 por ciento, que a su vez ha desencadenado inconformidad social expresada en movilizaciones y tomas de estaciones de servicio, han generado dificultades para segmentos como la producción de frutillas, el comercio y la venta de gasolinas.

Zarzamora, sin exportar por bloqueos carreteros

Hasta 10 millones de dólares derivados de la comercialización de zarzamoras se han perdido en la región de Los Reyes por causa de las movilizaciones y los bloqueos carreteros que se han suscitado en la zona, debido a la inconformidad por el encarecimiento de los combustibles, refirió Roberto Maldonado Hinojosa, empresario dedicado a la exportación de la frutilla.

El también legislador local destacó que las movilizaciones concretadas los últimos dos días en la zona “lejos de aliviar los dolores, los agravan, ya que la imposibilidad de transportar la zarzamora cortada provoca la pérdida irreversible del fruto, así como hasta 50 mil jornaleros en paro temporal”.

Detalló que la zarzamora es un producto altamente perecedero, por lo que el fruto que no es transportado tras su corte no se puede recuperar, lo que eleva de manera alarmante las pérdidas para el sector: “con la zarzamora, a diferencia del aguacate, no se puede jugar con el tiempo”.

Reiteró que miles de kilogramos de la frutilla y decenas de tráilers permanecen inmóviles en la región de Los Reyes, lo que compromete a corto y mediano plazos una industria que ya enfrentaba el castigo de malas condiciones en las vías de comunicación, la inseguridad pública y la falta de calidad del agua de riego.

No sólo los zarzamoreros, que comprende 8 mil productores, 10 mil hectáreas con inversión por 20 mil millones de pesos, más de 35 empresas de capitales nacionales y extranjeros y 180 mil empleos directos, se han visto afectados por las movilizaciones en las inmediaciones de Los Reyes, sino otros sectores que dependen de esta industria, desde los oferentes de alimentos para los trabajadores hasta los arrendatarios de habitaciones y residencias para empleados y empresarios: “Es una cadena que depende de la exportación de la zarzamora”.

Comercio, en la lona

El cierre obligado de representaciones de cadenas comerciales y estaciones de servicio que recientemente viviera Apatzingán ha dejado su estela de daño en el sector comercial, refirió Gonzalo Zaragoza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco–Servytur) en Apatzingán.

Aunque los cerca de 3 mil negocios con que cuenta el municipio michoacano permanecieron abiertos, tuvieron una baja en las ventas por hasta el 70 por ciento, lo que equivale a 20 millones de pesos para los 500 agremiados de la cámara y hasta 45 millones de pesos para el gremio en su totalidad.

Si bien refirió que al momento las condiciones son de tranquilidad, además de que no han dejado los comercios de operar, la proyección es la continuidad de las manifestaciones, lo que resultaría en nuevas pérdidas para los negocios, que enfrentarían condiciones similares a las de 2013, con el surgimiento de los grupos de autodefensa y el conflicto armado, la quema de negocios y la pérdida de la actividad productiva.

“El caldo de cultivo está puesto, la afectación va a seguir, porque esta espiral no se ve dónde termine; apenas empezábamos algunos a querer sacar la cabeza luego de las pérdidas que tuvimos por la presencia de los autodefensas, pero ahora vemos difícil la recuperación en el corto y mediano plazos”, lamentó Gonzalo Zaragoza.

Recordó que en 2016 se produjo el cierre de 600 negocios, una tendencia que se mantendrá en 2017 y que pone en riesgo alrededor de 9 mil empleos.

Gasolineras, en la incertidumbre

Entre los segmentos comerciales que se vieron perjudicados por los bloqueos y tomas en Apatzingán destacan las gasolineras, de las que operan 11 en el municipio citado, debido a que se vieron obligadas a interrumpir la oferta de combustibles por dos días.

De acuerdo con Mauricio Prieto, empresario gasolinero en Michoacán, los ingresos diarios por estación de servicio promedian los 8 mil pesos, por lo que la pérdida para el sector asciende a cerca de 180 mil pesos, a los que es preciso adicionar las propinas que los despachadores no percibieron y que complementan sus salarios.

Refirió que al momento la ruta de Ixtapa, Guerrero, a Morelia, en Michoacán, carece de disponibilidad de combustible, por carencia del mismo en los puntos de venta o por cierre de estos.