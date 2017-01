Fracasó Comisión para revisar deuda; insiste Yarabi en auditoría forense

MORELIA, Mich., 25 de enero de 2017.- La presidenta de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán del Congreso delEstado, Yarabi Ávila González promoverá la desaparición de la Comisión Especial formada para revisar la cuenta cargos por aplicar, porque después de un año de integrada no ha dado resultado alguno.

Asimismo, insistirá en que en su lugar se autorice una auditoría forense a dicha cuenta que se abrió en 2003 y se canceló en 2014, como se contempla en el Sistema Nacional Anticorrupción y con base en el que se está construyendo el sistema anticorrupción estatal.

La diputada por el distrito de Morelia Noroeste reiteró que en la revisión adecuada de esa cuenta de cargos por aplicar, en la que se registraron todos los movimientos de la deuda pública, se encuentran todas las respuestas al desfalco financiero que sufre el estado.

Desafortunadamente, no se le da seguimiento por parte del Congreso del Estado, de la Comisión Inspectora o de la Comisión Especial, y lo mismo ocurre con varios decretos como el 22, el 507 o el 351, señaló la legisladora del Partido Revolucionario Institucional.

“Tenemos que darle seguimiento y presentar denuncias, no solo contra ex gobernadores, sino de todos los funcionarios públicos que tienen relación y responsabilidad con el desfalco financiero; tenemos informes trimestrales muy subjetivos en los que la información no es suficiente, tenemos la revisión de la cuenta pública que tampoco es profunda ni objetiva, y no por responsabilidad únicamente de la ASM, sino de todos los diputados”.