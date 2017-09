Formalizarán PRD-PAN en Michoacán alianza por alcaldías y diputaciones

MORELIA, Mich., 4 de septiembre de 2017.- Tras asegurar que su alianza no implica dejar de lado sus diferencias ideológicas, los presidentes de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en Michoacán adelantaron que formalizarán el Frente Amplio Democrático (FAD), ex profeso para la pugna por la Presidencia de la República, también para la búsqueda de presidencias municipales y diputaciones locales en 2018.

En entrevista, el dirigente estatal del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez dijo que ya se ha tenido acercamiento con sus estructuras, y que hay consenso para apoyar la alianza; a pregunta expresa, aseguró que hay condiciones para el reparto de candidaturas sin que se genere rispidez, ya que se tienen claras las áreas de oportunidad en cada región.

“En el estado son muy claras las regiones donde es más competitivo el PAN o el PRD, no vamos a chocar en las regiones y municipios, quien decida el FAD vamos a ir juntos; no hay borrón ni olvido, pero tenemos que ponernos de acuerdo, no vamos a dejar que factores externos a lo que estamos queriendo como partido nos quieran dinamitar este proyecto”, comentó el dirigente del PAN, José Manuel Hinojosa Pérez.

Por su parte, el dirigente estatal del PRD, Carlos Torres Piña explicó que con la aprobación del FAD por parte del Consejo Político nacional de su partido, el documento establece que en las entidades y ayuntamientos que haya condiciones se podrá replicar el acuerdo, a fin de que la alianza se configure en lo micro y macro para la elección concurrente.

“Con este acuerdo se estableció que los estados deben empezar a procesar la política de alianzas que tendrán que hacerse en el mismo escenario con los partidos que a nivel nacional así lo formalicen; se trata de agrupar las coincidencias, no es que olvidemos nuestra ideología, sino es construir hacia adelante”, dijo.