Fausto se tiene que sentar con el PRI; unidad no puede ser de facto: CEN

MORELIA, Mich., 1 de julio de 2017.- El secretario de Acción Electoral del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, José María Tapia Franco, señaló que el ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa “se tiene que sentar” con su partido, ya que advirtió que la unidad no puede darse “de facto”.

“El ex gobernador Fausto Vallejo creo que se tiene que sentar con su partido, para tener esta unidad con inclusión y cohesión, no una unidad de facto, que no existe: la unidad se construye, tenemos que ir al 2018 construyendo la victoria”, comentó entrevistado en la Asamblea Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la capital michoacana.

A pregunta expresa, en torno a si los señalamientos que pesan sobre el ex gobernador Vallejo Figueroa, por la aparición de su hijo menor, Rodrigo Vallejo Mora, alias El Gereber, en videos departiendo con Servando Gómez Martínez, La Tuta, delincuente confeso, reducirán la investidura del partido ante el electorado en el 2018, rechazó:

“Eso las autoridades correspondientes; ellos tendrán que deslindar las acusaciones que se están haciendo, yo desconozco, no tengo el dato de si así es o no es; las autoridades correspondientes lo tendrán que hacer”, comentó Tapia Franco.

Cabe señalar que Vallejo Figueroa no acudió a la celebración de la Asamblea Estatal llevada a cabo este sábado. Cuestionado en torno a la unidad al interior del PRI, el representante del CEN señaló que la unidad no implica coincidencia absoluta en opiniones, sino la tolerancia de las discrepancias para llegar a un mismo sentido.

“No unidad, necesitamos que sea una asamblea explosiva, pero con respeto, conducida, mas no controlada, que se escuchen las voces del priísmo de todo el país; y Michoacán no controlada, las asambleas no pueden ser controladas, que el priísmo se sienta libre de expresar sus ideas”, comentó.