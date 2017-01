Falta visto bueno del Gobierno de Michoacán para traslado de Mireles

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- La salud de José Manuel Mireles Valverde es frágil, ya que ha sufrido dos micro infartos, su presión no es regular, y requiere de un estudio llamado gamagrama para poder atenderlo de manera correcta, informó su abogado, Ignacio Mendoza Jiménez.

Dicho estudio no se ha realizado porque en Nayarit no cuentan con el equipo especializado, pero sí lo hay en Morelia, y esa es la razón por la que solicitó su traslado a Michoacán, pero desafortunadamente el gobierno de Michoacán no ha dado su visto bueno para que se dé o, al menos eso es lo que les dicen en la Secretaría de Gobernación.

Informó también que están a la espera de que asigne sala en el tribunal colegiado en materia penal el amparo que se ganó al Ministerio Público, que se puedan tomar en cuenta las pruebas de descargo y lo más probable es que se ponga en libertad al doctor, porque no hay pruebas en su contra.

Mendoza Jiménez consideró como una necedad mantenerlo en prisión, pero no quiso especular sobre las razones, pues la realidad es que por una parte se crean expectativas sobre su liberación y por otra no se cumplen.

“Van y le dicen a su familia que en dos o tres meses, a nosotros Gobernación nos dice que sólo falta eso, unos funcionarios dicen que sí, otros que no, en marzo del año pasado todo estaba listo, luego cambiaron un papel, y vemos la política diferenciada, a unos les dan 90 mil pesos, a otros les van a ayudar para salir con las fianzas, pero no se ha hecho un solo trámite en ese sentido, en fin. Hay mucha

incongruencia”.