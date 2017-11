Expulsaremos a traidores dentro de la CNTE en Michoacán: Víctor Zavala

MORELIA, Mich., 11 de noviembre de 2017.- La Sección XVIII de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expulsará a todo aquel miembro que pretenda participar en actividades de la Sección 18 institucional.

Así lo expresó el secretario general de la Coordinadora en Michoacán, Víctor Manuel Zavala Hurtado, al reiterar el rechazo a la pretensión de instalar y desarrollar el Congreso de renovación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

“Vamos a expulsar a todos los traidores, vamos a expulsar a quienes quieren dividir el movimiento; la fortaleza del movimiento radica en cada uno de nosotros y hoy demostramos que con actividades civiles y pacíficas logramos que ninguna imposición se vaya a dar en Michoacán”.

Zavala expresó a medios de comunicación que después de la protesta que encabezaron este viernes en la sede del SNTE estarán atentos a cualquier intento de imposición de representación sindical.

Reiteró que las acciones no cesarán y harán lo posible para que estas cuestiones no prosperen en la entidad, pues afirmó que la presencia mayoritaria es de la CNTE y no dejarán que eso cambie.

“Seguramente ellos querrán nombrar una comisión ejecutiva en el CEN del SNTE y nosotros aquí en Michoacán no la vamos a reconocer ni tampoco nos vamos a dejar, la única organización sindical que tiene la relación laboral bilateral aquí en Michoacán es la Sección XVIII y es la CNTE”, expresó Zavala.

El líder mencionó a los agremiados que la unidad debe imperar al interior del magisterio, cuyo movimiento, dijo, no está vendido y prueba de ello es la unión y fortaleza que se demuestra contra los que denominan charros del magisterio.