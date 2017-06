Exponen diputados definición de conceptos según Corrupcionario Mexicano

MORELIA, Mich., 8 de junio de 2017.- Programas Sociales, reformas estructurales, licitaciones, Congreso, deuda y justicia fueron conceptos a partir de los cuales los diputados expusieron su labor legislativa para combatir la corrupción y la impunidad.

Durante la presentación del Corrupcionario Mexicano de la autoría de Alejandro Legorreta, los diputados Brenda Fabiola Fraga, Yarabi Ávila González, Mario Armando Mendoza eligieron dos conceptos cada uno para explicar el trabajo que realizan.

La diputada Brenda Fabiola Fraga escogió la definición de programa social que en el libro se define como el reparto de dinero de manera focalizada, pero que después de 20 años la pobreza está peor, sobre lo que dijo que hay programas como Palabra de Mujer que no contribuyen al desarrollo de las mujeres y una gran opacidad en los padrones de beneficiarios.

Desarrolló también el concepto de las reformas estructurales que se definen en el Corrupcionario como cada día más parecidas a una empresa y que según la legisladora del Partido del Trabajo no responden a las demandas sociales, la gente no las conoce, pero sí entiende que no sirven porque no le alcanza el dinero.

La diputada Yarabi Ávila González escogió la palabra licitación, que se define como un proceso amañado para que los cuates le puedan vender al gobierno, y que legisladora del Partido Revolucionario Institucional ejemplificó que la licitación para la realización de la auditoría forense a la deuda pública se ordenó nacional, pero se hizo estatal, con la intención de simular.

También escogió la palabra Congreso, del que dice el autor del Corrupcionario que es un lugar al que de vez en cuando 40 diputados acuden a tomarse la selfie, aunque hizo cierta defensa al señalar que están trabajando por establecer las bases para la transparencia y la rendición de cuentas.

El diputado Mario Armando Mendoza habló de la deuda pública, que se define como la tarjeta de crédito de la clase política que todos los contribuyentes pagamos, aunque no hayamos visto ni la reparación de un bache y de la que dij,o es la que tiene estancado al estado, sobre todo porque hay pruebas de que funcionarios desviaron recursos y no son castigados.

Eligió también el concepto de averiguación previa, la cual, según el corrupcionario, se registra en una máquina invisible, lo cual fue confirmado por diputado, ya que señaló que actualmente hay un rebrote de la violencia porque no se investiga ni castiga.