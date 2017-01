Eventuales aún no reciben salarios; integra SEE expedientes para el pago

MORELIA, Mich., 01 de enero de 2017.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) en Michoacán se encuentra en la integración de expedientes de pago a trabajadores eventuales.

Así lo dio a conocer el titular de dicha instancia en la entidad, Alberto Frutis Solís, al referirse a este tema ante las demandas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Frutis mencionó que tienen indicaciones de no efectuar pago alguno hasta que los trabajadores del sector educativo cuenten con las especificaciones que demanda la autoridad para comprobar que están laborando.

“A los eventuales no se les ha pagado nada porque estamos en la integración de sus expedientes; nos han indicado que no podemos pagar si no tienen requisitos mínimos como la constancia de servicio”.

El funcionario destacó que este proceso también es para dar certidumbre para que los eventuales que sí trabajaron sean los que reciban su dinero, no aquellos que no lo hicieron.

“Esto es para dar certidumbre, de tal manera que con el que tengamos algún pendiente lo vamos a resolver e igual sería en los primeros días de enero al concluir los expedientes”, sentenció Frutis.