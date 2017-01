Espera Cárdenas que protestas contra gasolinazo sacudan conciencias

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano dijo que ojalá las protestas y manifestaciones que se han dado alrededor del país en contra del gasolinazo, sirvan para sacudir la conciencia de los que toman las decisiones en el país y se eche atrás esta agenda.

En el marco de la presentación de su libro ‘Cárdenas por Cárdenas’, el líder moral de la izquierda en México dijo que ojalá se pongan en marcha políticas que alivien el deterioro de la calidad de vida, políticas que promuevan el empleo formal y que garanticen un crecimiento económico sostenible a largo plazo.

Explicó que es necesario que se recupere una política de industrialización y una mayor admisión al campo y a sus problemas, porque son problemas que coinciden en tiempo.

Pidió que haya una actitud firme y patriótica frente a las amenazas, algunas ya cumplidas por parte del presidente de los Estados Unidos que tomará posesión en unos cuantos días, refiriéndose a Donald Trump. Explicó que para vencer las políticas en contra de nuestro país por parte de Trump, hay que apostarle al patriotismo.

En referencia a si el PRD cometió un error al firmar el Pacto por México, Cárdenas Solórzano dijo que no es momento de errores o no errores, “a mí me parece que es muy importante que el PRD, otros partidos, ciertas organizaciones sociales y que muchos ciudadanos, se estén movilizando y se empiecen a articular; y así lograr que estas medidas pueden revertirse para que el país pueda encauzar su desarrollo de una forma distinta a como se ha venido haciendo desde hace como 30 años”, indicó.

Cuauhtémoc Cárdenas dijo que a la gallina de oro la ha querido matar el gobierno; “vamos a ver’, complementó.

Finalmente, cuando un reportero le preguntó su opinión respecto a los señalamientos de corrupción en la administración estatal de Lázaro Cárdenas Batel y en la gestión del Teatro Matamoros por parte de su otro vástago, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, el líder moral, con su parquedad acostumbrada y mirando fijamente al periodista, dijo no tener un comentario al respecto.