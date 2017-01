En la ASM ningún procedimiento contra ex gobernadores

MORELIA, Mich., 29 de enero de 2017.- La Auditoría Superior de Michoacán no tiene ningún proceso sancionatorio resarcitorio en contra de ningún ex gobernador porque ellos no firman nada que tenga que ver con el ejercicio de los recursos públicos, afirmó su titular José Luis López Salgado.

Los responsables de la aplicación del dinero ya sea federal, estatal o municipal son los titular de las unidades programáticas presupuestales o de las dependencia que los ejecutan, así obedezcan órdenes superiores, indicó el funcionario parlamentario.

Señaló que de las etapas procesales de la Auditoría es primero una resolución sancionatoria y resarcitoria del daño patrimonial generado, por lo que difícilmente un delito derivado de la fiscalización puede ser contra de un gobernador porque ellos no firma nada.

Aunque dijo desconocer las denuncias presentadas por la Secretaría de la Contraloría ante la Procuraduría General de Justicia del Estado en ese sentido, hay casos específicos como el del ex gobernador de Tabasco Andrés Granier Melo quien fue acusado por evasión fiscal por dos mil millones de pesos que nunca pudo justificar de dónde salieron.

López Salgado rechazó que la propia ley propicie la impunidad de los ex gobernadores sino que no corresponde a la Auditoria esa parte pero si la de los responsables de ejecutar los recursos públicos y prácticamente todos los ex funcionarios tienen observaciones.

Todos están enterados de los pliegos de observaciones; hay etapas procesales, recordemos que la ley fue reformada en 2011 y hasta entonces un procedimiento podía durar de 12 a 14 años y mientras no se concluyan no se pueden saltar etapas.

Hasta ahora, recordó, se han emitido resoluciones sancionatorias y resarcitorias contra dos ex secretarias.