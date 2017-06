MORELIA, Mich., 26 de junio de 2017.- Existe la posibilidad de que Salvador Adame Pardo hubiese discutido vía mensajes de texto con sus victimarios.

En rueda de prensa, señaló el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro que en el teléfono de Salvador fueron encontrados mensajes en donde confrontan e insultan al comunicador terracalentano.

El móvil del crimen en contra de Adame Pardo no ha sido revelado, pero la principal línea de investigación es un asunto personal, no obstante, cabe señalar, no se han cerrado las otras líneas de investigación.