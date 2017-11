En 30 días, nuevo titular de Fepade; que no se imponga filia partidista

MORELIA, Mich., 7 de noviembre de 2017.- Tras reiterar la crítica por la destitución del ex fiscal Santiago Nieto Castillo, el senador Raúl Morón Orozco informó que este martes el Senado de la República emitirá la convocatoria para la designación de un nuevo titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), que deberá ser definido en un periodo no mayor a 30 días.

En entrevista con Quadratín, el legislador federal lamentó que México se encuentra “descabezado”, dijo, en materia de justicia, ya que carece de las tres fiscalías más importantes; atribuyó la salida de Nieto Castillo a una imposición del gobierno federal, por lo que advirtió que estarán vigilantes de los perfiles que se apunten para ocupar el cargo.

Detalló que el nuevo fiscal deberá quedar definido en un plazo de aproximadamente 30 días, en un proceso en el que dijo esperar que no imperen los intereses partidistas. “Todo esto fue traumático, PAN, PRI, PRD y Partido Verde decidieron gastar los tiempos y no pudimos abordar el tema”, comentó.

En su opinión, la destitución de Santiago Nieto Castillo de la Fepade puso en evidencia la imposición del gobierno federal, porque había una investigación sobre financiamiento de Odebrecht.

Advirtió que es indispensable que quien llegue pueda ser un hombre o mujer vaya al fondo de las cosas de una manera adecuada, que garantice que el proceso electoral se llevará a cabo sin vicios ni irregularidades.

“Estaremos muy atentos; es lamentable que estamos descabezados: no tenemos fiscal general, es decir, procurador general de la República, no tenemos fiscal anticorrupción y no tenemos fiscal de delitos electorales; estamos descabezados pese al problema tan grave de impartición de justicia”, expuso.

Subrayó la importancia de que el titular de la Fepade goce de verdadera autonomía, ya que recordó que las tareas que tendrá a su cargo serán de gran relevancia, por lo que recalcó que sacarán la lupa y serán muy escrupulosos en la revisión de los perfiles, y pugnarán porque no se impongan las visiones partidistas individuales, sino el interés de la nación.