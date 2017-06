Empresarios protagonistas en redes de corrupción: Transparencia Mexicana

MORELIA, Mich., 24 de junio de 2017.- Junto con servidores públicos que deterioran la operatividad institucional, el sector empresarial es participe y representa la mitad de las redes de corrupción sofisticadas, que, desde notarías, instituciones financieras, ingenieros y contadores, constituyen el ancla más pesada que arraiga a la corrupción, advirtió el director de la organización Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez López.

Al participar en el Segundo Congreso Nacional: Los tribunales Administrativos como eje en la implementación del Sistema Local Anticorrupción, donde impartió la conferencia Proceso de creación que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupción, Bohórquez López hizo énfasis en la necesidad de cambiar la “vieja idea” de que la corrupción es cosa de mordidas de tránsito.

Comentó que la corrupción es un fenómeno mucho más complejo de alcance global, donde las élites empresariales en tanto detentoras de poder económico juegan un papel protagonista, al amparo de esquemas legislativos a modo y servidores públicos que se conducen en apego a intereses políticos y de conveniencias personales.

“Hemos visto que hay organizaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicano (Coparmex), Consejo Coordinador Empresarial y el Consejo Mexicano de Negocios que como cúpula han entendido que la mitad del problema es el sector privado, y lo han reconocido y han comenzado a transformar muchas de sus prácticas como gremio”, comentó en entrevista con Quadratín.

Aclaró que esto no significa que una vez que se compruebe que empresas que hayan participado en actos de corrupción no vayan a ser sancionadas, pero destacó que, al momento de incurrir en acciones al margen de la ley, la responsabilidad es de cada empresa en particular que se corrompa, y no de la confederación u organización a la que pertenezcan.