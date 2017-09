Distinta, realidad del sector educativo de las declaraciones de Frutis

MORELIA, Mich., 7 de septiembre de 2017.- “La realidad del sector educativo es diferente a las declaraciones del secretario del ramo, y por eso la manifestación masiva del magisterio que tiene colapsada a la capital michoacana”, afirmó la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, Xóchitl Gabriela Ruiz González.

“Hoy vemos acciones que colapsan nuevamente la ciudad, que perjudican el día a día de toda la ciudadanía, mucha gente que tenía actividades en Morelia desafortunadamente hoy no pudo acudir a la capital y es una cuestión lamentable lo que hoy volvemos a vivir”.

La legisladora del Partido Revolucionario Institucional señaló que los temas educativos están en crisis por cuestiones y decisiones complejas y mal fundamentadas, y es momento de que las autoridades del ramo hagan una reflexión y solucionen los problemas que se están viviendo y que se arrastran desde hace años, sin encontrarse solución.

Ruiz González consideró que toda la información proporcionada por el secretario de Educación, Alberto Frutis Solís, en la reunión de trabajo que tuvo con los diputados, son declaraciones, pero realmente hay mucha gente a la que no se ha dado solución a sus problemas, como en el tema de las plazas duplicadas.

“Hay quienes hoy están cobrando una plaza que no les corresponde y a quien sí le corresponde les pagan como eventuales o no les están pagando desde hace más de dos o tres años; no podemos partir de declaraciones, hay que tener el fundamento”.

Indicó que hay molestia porque hay muchos municipios que a la fecha no tienen maestros, por ejemplo en Senguio, donde faltan 36 docentes porque un grupo sindical impide el acceso y porque no se han mandado a todos los que se necesitan y los padres de familia exigen maestros frente a grupo.