Discutirán Congreso y 4 ediles michoacanos presupuesto para luminarias

MORELIA, Mich., 10 de noviembre de 2017.- Los presidentes municipales de Morelia, Zamora, Jiquilpan, Marcos Castellanos y La Piedad serán citados por las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y la de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado para que expliquen los costos de la modernización del alumbrado público que pretenden realizar.

Con excepción del ayuntamiento de La Piedad, que solicitó al Poder Legislativo autorización para contratar un crédito por 125 millones de pesos, los otros cuatro lo que piden es el permiso para realizar asociaciones público privadas.

El acuerdo de llamar a los ediles se dio porque se encontraron diferencias significativas en los montos y tiempos que se requieren para cubrir los compromisos, los cuales oscilan entre los 35 y los mil 680 millones de pesos, en plazos que fluctúan entre los siete y los 15 años.

La principal diferencia se encontró entre La Piedad y Zamora, aunque con esquemas de financiamiento diferentes, ya que La Piedad solicitó autorización para contratar un crédito por 125 millones de pesos, a pagar en siete años, para la modernización del alumbrado público que cuenta 9 mil 446 luminarias.

Zamora pidió autorización para una Asociación Público Privada con una renta anual de 28 millones 800 mil pesos anuales, durante 12 años, que hacen un total de 345 millones 600 mil pesos, la modernización del alumbrado público que constituye 15 mil 150 luminarias, lo cual resulta más caro que en La Piedad.

En el caso de Morelia, de los mil 680 millones de pesos que originalmente serían, ya se bajó a los mil 200 millones, pero los legisladores consideraron que no sería sano, porque ya tiene dos APP por 700 millones de pesos, y aunque en principio plantearon pedir que no rebase los mil millones de pesos, rectificaron a que se pida la mejor oferta y que les dé a conocer el peor escenario en caso de que no se modernice el alumbrado público.

Luego de que el tesorero del ayuntamiento de la capital michoacana acudió a explicar el programa, los diputados se sensibilizaron y ahora ya no rechazan tajantemente autorizar la APP como lo hicieron cuando se presentó la solicitud.