Difícil cumplir compromisos gubernamentales con migrantes: Macarena

MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.-Los compromisos que el gobernador Silvano Aureoles Conejo ha contraído con los migrantes, aunque todos buenos, tienen poca viabilidad y por eso no se han concretado, afirmó la presidenta de la Comisión de Migrantes del Congreso del Estado, Macarena Chávez Flores.

En entrevista, señaló que no hay claridad de las rutas a seguir ni de dónde se pueden obtener recursos para cumplir al menos tres de sus ofrecimientos como son la creación de un banco para migrantes, las cuatro diputaciones plurinominales y el aumento del 100 por ciento a la Secretaría del Migrantes.

En el caso del banco informó que el tema ya se analizó en mesa técnica y no corresponde al Congreso del Estado formalizarlo ya que se trata de un asunto federal aunque sería deseable su creación para abaratar el costo de los envíos de las remesas.

“Entiendo que él ya está trabajando en un mecanismo distinto y que en este mes nos lo dará a conocer y seguramente lo hará en la gira que realizará en Estados Unidos; creo es algo semejante a un banco que va a ayudar para disminuir el costo de las remesas”.

Respecto al ofrecimiento de las cuatro diputaciones plurinominales reconoció que con la tendencia a disminuir las curules por el principio de representación proporcional se complica porque con la propuesta del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional desaparecerían las listas partidistas para su asignación.

“Su propuesta no avanza, está detenida, ni siquiera el ha lugar a la discusión se le ha dado; ciertamente mandó la iniciativa pero faltó el mecanismo; en Zacatecas ya existe la figura y yo creo que si es justo que en Michoacán se les pueda dar ese espacio y representación”.

Sin embargo, dijo que se debe buscar un mecanismo novedoso e incluyente porque en Estados Unidos hay muchos clubs, pero no están unidos y generaría un problema entre ellos al momento de decidir quiénes ocuparían esos espacios y no descartó que se les asignen proporcionalmente al número de votos que aporten ya que, insistió, no deben marginarse.

En cuanto a duplicar el presupuesto a la Secretaría del Migrante dijo que sería muy bueno porque la institución atraviesa por una severa crisis, pero dijo que hay claridad sobre el origen de los recursos y habrá que esperar a que el mandatario estatal informe de dónde se van a obtener 35 millones para doblar ese presupuesto.