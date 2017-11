Desecha Congreso propuesta para eliminar cobro de DAP

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- La iniciativa para eliminar el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) fue desechada por el voto mayoritario de los diputados de los partidos de la Revolución Democrática y Revolucionario Institucional en las comisiones unidas de Hacienda y Deuda Pública y de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública.

A casi dos años de que se presentó al pleno la iniciativa para eliminar ese cobro que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya definió como inconstitucional, los diputados perredistas Raúl Prieto Gómez y Juan Pablo Puebla Arévalo así como los priistas Sergio Ochoa Vázquez y Adriana Campos Huirache se impusieron en la votación para rechazar la iniciativa que será dictaminada en contra.

A favor votaron los panistas Carlos Quintana Martínez, Héctor Gómez Trujillo y Eduardo García Chavira quien impulsó la reforma para que los ciudadanos ya no tengan que hacer ese pago que va acorde al consumo de energía eléctrica, cuando es obligación de los ayuntamientos proporcionar el servicio.

A la propuesta inicial de eliminar el pago del alumbrado público se propusieron alternativas de elaborar un censo de las lámparas que realmente funcionan y por tanto consumen energía eléctrica y no la totalidad porque muchas no funcionan y con los ahorros logrados ir reemplazando poco a poco la red de alumbrado y por último prorratear el consumo de las lámparas entre la población, pero ninguna opción fue aceptada.

A la reunión de las comisiones unidas faltaron los diputados Manuel López Meléndez, Ángel Cedillo Hernández y Socorro Quintana León. Ernesto Núñez del Verde Ecologista asistió pero se retiró a la hora de la votación. Uno de los espacios que corresponde al PRD en la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública está vacante desde que pidió licencia Pascual Sigala Páez.