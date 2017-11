Descontará el día SEE a 1,200 maestros que abandonaron aulas el martes

MORELIA, Mich., 8 de noviembre de 2017.- El titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Alberto Frutis Solís informó que la dependencia hará descuentos a mil 200 maestros que abandonaron las aulas para participar en las protestas de este martes en esta capital.

Asimismo, el funcionario estatal aseguró que las afectaciones en el sector educativo fueron menores, ya que solo se tiene registro de que fueron 78 planteles educativos los que cerraron sus puertas para participar en las marchas, 50 de las cuales se concentraron en Morelia.

Luego, Frutis Solís reiteró que las afectaciones por ausentismo estudiantil no superaron el 30 por ciento, pese a que un día antes en redes sociales, grupos de padres familias indicaban los riesgos por llevar a sus hijos a los planteles educativos, ante el bloqueo y la falta de transporte público.

Entrevistado en Casa de Gobierno durante el arranque de un evento de la Secretaría de la Contraloría, el encargado de la política educativa del Gobierno estatal dijo que las movilizaciones no tuvieron razón de ser, ya que la SEE no mantiene ningún adeudo con los maestros.

“Fue un problema heredado por gobiernos anteriores, pero se han hecho los esfuerzos necesarios para cumplir con los compromisos del magisterio”, expuso.