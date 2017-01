Desconoce contratos Pemex; habrá nuevo desabasto en Michoacán

MORELIA, Mich., 1 de enero de 2017.- El estado de Michoacán sufrirá un nuevo desabasto de combustibles, esta vez ocasionado por la empresa productiva del estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), ya que no validó los contratos que tenían como fecha límite el 31 de diciembre, por lo que no podrán repartir el hidrocarburo en la entidad a pesar de contar con el suministro necesario.

Mauricio Prieto Gómez, empresario del rubro, comentó en entrevista exclusiva para Quadratín que el desabasto de combustibles en la entidad persiste, ya que de los cinco millones de litros de combustible que se consumen en el estado, únicamente están entrando 1.5 millones de litros.

De igual manera aseguró que el proceso de validación dura hasta 15 días por gasolinera, por lo que las 65 estaciones que se encuentran al interior de Morelia y las 342 al interior del estado no podrán ser surtidas hasta que Pemex finalice el trámite.

“El desabasto persiste en Michoacán, no hay combustible aún y a eso súmale que todos los gasolineros firmamos un contrato con Pemex y no lo validaron antes del 31 de diciembre, por lo tanto estos días no nos van a poder surtir combustibles hasta que el área operativa hagan este trabajo”, agregó.

Comentó que la validación no se dio por un descuido del área operativa, ocasionada por las complicaciones a las que se enfrenta Pemex por el alza del 20% al precio a nivel nacional.

Informó que las estaciones de servicio estarán operando únicamente con las reservas, por lo que una gran cantidad de estas se quedarán sin combustible a partir del jueves.

“A las estaciones de Michoacán no nos validaron el contrato, por lo tanto no nos pueden abastecer de combustible; actualmente las gasolineras estarán operando únicamente sobre las reservas”, aseveró.

Prieto Gómez exhortó a las autoridades de Pemex para que hagan un esfuerzo por validar los contratos, ya que consideró que de lo contrario Michoacán podría quedarse sin combustibles a partir del jueves.