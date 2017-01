Desahogan testimoniales en proceso de juicio político a Campos Ponce

MORELIA, Mich., 19 de enero de 2017.- El proceso para determinar si se realizará o no un juicio político por nepotismo al ex presidentemunicipal de Zitácuaro, Juan Carlos Campos Ponce, ha tenido contratiempos porque las instituciones a las que solicitó información no la han proporcionado, informó la presidenta de la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado, Mary Carmen Bernal.

La diputada por el distrito de Zitácuaro señaló que hasta este jueves no se había recibido la información requerida a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), al Sistema de Administración Tributaria (SAT) y al ayuntamiento de Zitácuaro, por lo que se tuvo que ampliar 15 días el periodo para esperar esa documentación.

La etapa para recibir pruebas concluyó el 9 de enero, pero esa ampliación del término servirá para poder desahogar todas las testimoniales que presentó la parte acusadora ya también ha habido retrasos debido a que el denunciado no se acudió a la cita que tenía el pasado 5 de enero para desahogar las pruebas presentadas, etapa que se realizó este jueves.

La legisladora del Partido del Trabajo confió en que el retraso para contestar los requerimientos de información se haya debido al periodo vacacional, y no a una omisión de las autoridades que, de acuerdo con la Constitución, están obligadas a tender su petición.

Entrevistada en un receso de la audiencia en la que se desahogaron las pruebas testimoniales, informó que una vez desahogadas las pruebas y la documentación pendiente estarán en condiciones de emitir un dictamen, dictar una resolución y llegarla al pleno, lo cual podría ocurrir a fines de febrero.