Debe investigar Contraloría periodos de Batel y Godoy: Cocoa

MORELIA, Mich., 24 de enero de 2017.- La senadora panista Luisa María Cocoa Calderón Hinojosa advirtió que la Contraloría de Michoacán “no puede ser omisa” ante presuntos malos manejos financieros que se pudieron haber cometido también en los últimos dos periodos de gobierno del PRD: 2002-2008 y 2008-2012, en que gobernaron Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, respectivamente.

En entrevista con Quadratin, la ex candidata a la gubernatura de Michoacán reconoció la acción del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, al iniciar un proceso penal contra 10 ex funcionarios, entre ellos dos ex gobernadores, que estuvieron en activo durante el periodo de gobierno del PRI: 2012-2015, donde los ex mandatarios Fausto Vallejo y Salvador Jara son señalados por un presunto daño al erario superior a los 3 mil 700 millones de pesos.

Sin embargo, advirtió que, “deben ser muy cuidadosos”, para garantizar que se lleve a cabo un proceso en apego a la ley, que permita que se finquen responsabilidades y se sancione, en términos de la ley vigente a los responsables del quebranto financiero en la entidad, que actualmente tiene una Deuda Pública por el orden de los 30 mil millones de pesos.

“La Contraloría sería omisa si no regresa por lo menos hasta el año 2002, porque fue en ese periodo en que la Deuda Pública comentó a crecer exponencialmente, y el gobernador Lázaro Cárdenas Batel la disfrazó con nombres técnicos que abonaron a la opacidad, y no dejaba claro en qué se habían ejecutado los recursos; seguramente ahora se están tomando estos primeros datos, pero se tendrá que mirar más atrás”, comentó.

De Batel a Jara, el reparto de culpas

En los últimos tres periodos de gobierno: de 2002 a 2015, con dos gobernantes del PRD y un atropellado trienio del PRI, con tres gobernadores, las justificaciones por el quebranto financiero se han peloteado entre priístas y perredistas, donde los unos reclaman a los otros la ‘herencia’ de una deuda multimillonaria, mientras aquellos acusan la pretensión de una ‘cacería de brujas’.

De un lado, la defensa tricolor asegura que en enero de 2003 Cárdenas Batel contrató deuda por 1 mil 500 millones de pesos, en 2005, más deuda por 1 mil 500 millones más, y en 2007, 3 mil 500 millones de pesos más de deuda; al término de su gobierno se registraba una deuda por 6 mil 500 millones de pesos. De otro lado, los perredistas cuestionan subejercicios y presuntos desvíos por parte de los priístas.

Según ha quedado asentado en los archivos del Poder Legislativo, en la revisión a la Cuenta Pública 2007, de Cárdenas Batel, se pusieron en evidencia más de 300 observaciones financieras y de obra pública, pendientes de comprobar por funcionarios estatales, y alrededor de 2 mil 800 millones de pesos poco claros en cuentas municipales.

En la revisión de la Cuenta 2008, de Leonel Godoy, se evidenció un subejercicio por 731 millones de pesos, y 661 observaciones de asuntos pendientes por aclarar. A su llegada, en 2012, Vallejo Figueroa denunciaba haber recibido la administración con una deuda de 28.3 millones de pesos. Godoy justificaba la realización de una presa, caminos, cinco centros penitenciarios y nueve hospitales.

En noviembre de 2014, la Auditoría Superior de la Federación hizo un total de 206 observaciones y 76 recomendaciones a la Cuenta Pública 2013 donde tuvieron responsabilidad Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna.

Pero la Cuenta Pública 2014, de Salvador Jara cuenta, como ninguna otra de sus antecesores, con 9 mil 203 señalamientos de inconsistencias. En ese año el órgano fiscalizador cuestionó la posible existencia de conductas, actos, hechos u omisiones que producen daños y perjuicios calificados como irregularidades o ilícitos.