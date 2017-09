Cumple Imaip en divulgación al 98.88%, pero datos no están actualizados

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- Oficialmente, el Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Imaip) tiene un 98.88 por ciento de cumplimiento en la divulgación de la información de oficio, pero sus datos no están actualizados y muestran falta de rigor.

Una somera revisión a la página sobre los temas de interés general como la situación financiera, en qué se gasta el recurso público que se le asigna y en manos de quien está ese órgano garante deja claro que los resultados de las evaluaciones no corresponden a la realidad.

Conocer a las personas que están a cargo de la transparencia en el estado resulta un chasco porque al ingresar a la pestaña en la que se espera conocer la Experiencia Laboral que tienen resulta que todos tienen la misma trayectoria.

Todos los funcionarios aparecen con el mismo formato en el que se indica que han sido encargados del Departamento Jurídico de la empresa Zermat, encargados de Zona del Sector Revolución del ayuntamiento de Morelia, diputados federales o delegados del Infonavit, desde luego, todos en el mismo periodo.

Hay una columna con el nombre Nivel Máximo de Estudios en la que llama la atención Luis Armando Jiménez porque aparece con nivel de secundaria y se desempeña como asesor del comisionado presidente, pero al abrir el documento del hipervínculo de la versión pública menciona que tiene estudios en la Facultad de derecho y ciencias Sociales del al Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, pero no precisa en qué periodo.

De la información financiera únicamente aparece el avance del ejercicio del gasto del primer trimestre de este año, cuando ya debería estar la información correspondiente el del segundo trimestre.

Sobre el recurso público que ejerce ese organismo autónomo la información, se reduce a mencionar el monto del presupuesto anual asignado que este 2017 es por 23 millones 11 mil 588 pesos, todos de origen estatal ya que no recibe recursos de la Federación.

El desglose que se hace muestra que prácticamente todo el recurso se va en salarios, 20 millones 234 mil 759 pesos, en materiales y suministros 606 mil 684 pesos y en servicios generales dos millones 170 mil 145 pesos.

Al ingresar a la pestaña del programa anual de comunicación social o equivalente aparece el total de Proyectos, objetivos y actividades 2017 por 19 millones 11 mil 588 pesos y 4 millones más para resolver los recursos de revisión en el tiempo estipulado

Ahí se mencionan convenios pero no se especifica con qué empresas, la temporalidad ni los montos a que ascienden esos contratos, los cuales no se localizaron, pero sí una leyenda en la que se indica a la fecha el Instituto no cuenta con erogación de recursos por contratación de servicios, con información validada al cuatro de abril.