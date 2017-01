Consulta abierta en 2018, propone Ivonne Ortega al PRI

MORELIA, Mich., 17 de enero de 2017.- Ivonne Ortega Pacheco, aspirante del PRI a la Presidencia de la República, sugirió un proceso abierto de consulta a la militancia de su partido para 2018.

“En diez años participé en nueve ejercicios de esa naturaleza, y en todos hubo buenos resultados. Es sin duda lo mejor”, esgrimió.

Más aún, la ex gobernadora de Yucatán consideró que el tricolor debe abrirse a todos los mexicanos para definir a su abanderado presidencial.

Ivonne Ortega llegó a Morelia para reunirse con periodistas y visitar un albergue infantil, como parte de la agenda que cumple en su recorrido por la geografía nacional.

“Vamos a esperar los tiempos electorales y la convocatoria del partido para participar, pero desde ahora creemos en un proceso con vinculación ciudadana”, adujo.

Para la ex secretaria general del CEN del PRI, en este momento no hay absolutamente nada decidido en cuanto a la contienda presidencial.

“Ya ven que inclusive las más importantes encuestadoras del mundo se equivocaron en torno de la elección en Estados Unidos”, recordó.