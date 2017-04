Condicionada, donación de La Palma y Cayacal a vocaciones económicas

MORELIA, Mich., 2 de abril de 2017.- La donación de fracciones de las islas de La Palma y El Cayacal a la Federación para la administración de las zonas industriales y empresariales que se detonarán no es un “cheque en blanco”, sino que se encuentra condicionada a la instalación de infraestructura y la preservación de sus vocaciones económicas, afirmó Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco).

Refirió Soto Sánchez que si en cinco años la Federación no ha emprendido obras tendientes a dotar a La Palma y El Cayacal con infraestructura favorable a la radicación de capitales productivos, la donación será revertida.

Asimismo, explicó que si el gobierno federal cambia el objeto prioritario al que se ha destinado la superficie en donación, al no dedicarle a la captación y consolidación de empresas, sino a otros fines, los predios volverán a ser parte del patrimonio de los michoacanos.

“No es un cheque en blanco la entrega de más de 600 hectáreas, no es que si no se hace nada no pasa nada, no, sí pasa, porque vigilaremos el cumplimiento de las condicionantes mientras Silvano (Aureoles Conejo) sea gobernador y yo, secretario de Desarrollo Económico”.

Recuperación de predios ociosos, en proceso

El funcionario agregó que se han recuperado espacios entregados a empresarios que no dieron cumplimiento a la cláusula que condicionaba la donación de espacios en El Cayacal y La Palma a la implementación de inversiones productivas y generadoras de empleo.

Al momento, de 18 ocupantes en La Palma, sólo las empresas Merks y Coco Plus acreditaron la ocupación de espacio y el trabajo en infraestructura productiva, correspondiente a 11 hectáreas de más de 650 hectáreas de la isla, en tanto que 16 ocupantes no contaron con estas comprobaciones.

La isla El Cayacal enfrenta una situación similar, con inversiones en operaciones, otras en proceso de instalación, y algunos predios ociosos.

Soto Sánchez aseveró que suman “decenas” de procedimientos legales en contra de receptores de predios que incumplieron con la responsabilidad de iniciar un proyecto productivo generador de empleos en la región. La totalidad de los nombres ligados a estos, aseguró el titular de la Sedeco, son empresarios, sin que se determinara la intervención de funcionarios públicos en activo o retirados.