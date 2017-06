Compromete Silvano pagar adeudos de Beca Futuro la próxima semana

MORELIA, Mich., 20 de junio de 2017.- El mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo aseguró que persisten las inconformidades sociales por algunas problemáticas para efectuar el cobro de los pagos correspondientes al programa Beca Futuro.

Entrevistado por medios de comunicación, el titular del Ejecutivo estatal reconoció que persisten algunas irregularidades en la dinámica de pago originadas por cuestiones operativas y de contacto con los jóvenes.

“No traigo la cifra exacta ahorita de cuánto les hemos pagado pero les comento de inmediato, compartía la otra vez que hemos tenido dificultades porque arrancamos, estamos aprendiendo, tenemos que diseñar la plataforma y yo veo que pronto va a estar”.

Aureoles recordó que para recibir el pago se sigue una dinámica para la cual los números de celular son básicos, y muchos de los beneficiarios no están atentos a los mensajes, no siguen el proceso o incluso pierden el teléfono y no lo reportan.

“Para el pago lo haces a través de un mensaje por el teléfono, y entonces si no lees el teléfono, si lo cambias, si lo pierden o algo pasa, que hemos tenido dificultades de comunicación y lo que quiero es en estos días, aunque no tengo la fecha, entregarles la tarjeta bancaria”.

Al entregarles el plástico a los jóvenes beneficiados, el mandatario refirió que se busca evitar la confusión o perder la secuencia del proceso derivado de la pérdida de la comunicación con los jóvenes.

“Acepto que hemos tenido dificultades pero quiero decirles a todas las personas que esta semana se les tiene que pagar, me comprometo a que esta semana quede”, señaló Aureoles.