Hasta comprobar desvío, ex gobernadores conservan derechos en PRI: Silva

MORELIA, Mich., 19 de enero de 2017.- Mientras no se compruebe la culpabilidad de los ex gobernadores señalados de desviación de recursos durante su administración, estos conservarán sus derechos al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), así lo aseguró el presidente del Comité Directivo Estatal, Víctor Silva Tejeda.

Insistió en que la permanencia en el partido no depende de la dirigencia estatal, sino que es deber de la Comisión Nacional de Procesos Internos y Justicia Partidaria el determinar si los acusados de peculado y desviación de recursos permanecen o no en las filas del Revolucionario Institucional, sin embargo aclaró que dicha comisión no comenzará el proceso de análisis mientras el Gobierno del estado no emita una determinación.

Por lo anterior invitó a los señalados a acercarse y presentar su declaración correspondiente ante esta comisión, ya que de no hacerlo y ser hallados culpables no se tendrá ningún tipo de consideración y se aplicará todo el peso de la ley.

De igual manera insistió en que no sólo el caso de Michoacán es de los más sonados en el país en materia de desviación de recursos, también se encuentra el caso de Javier Duarte en Veracruz, quien también fuera juzgado por esta comisión partidaria.