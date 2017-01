Celebran diputados apoyo a migrantes y preguntan por origen de recursos

MORELIA, Mich., 31 de enero de 2017.- El presupuesto de la Secretaría de Migrantes se podrá incrementar en un 100 por ciento como ordenó el Gobernador solo si se redireccionan a esa dependencia las economías que se logren con las medidas de austeridad, afirmaron los coordinadores de los grupos parlamentarios de los partidosRevolucionario Institucional y Acción Nacional.

Ambos diputados celebraron las medidas dadas a conocer por el jefe del Ejecutivo estatal el viernes pasado para apoyar a los migrantes, pero ahora el mandatario estatal debe explicar de dónde se van a obtener los recursos y en qué se van a aplicar.

Adriana Hernández Íñiguez, coordinadora de la bancada del tricolor se congratuló porque el Gobernador rectificó y quiere asignar mayores recursos a la Secretaría del Migrantes, porque hace apenas un mes todo mundo se opuso a esa propuesta del PRI.

“Aun duplicando el presupuesto será poco, pero lo que haya se debe utilizar para reforzar las casas Michoacán y los servicios que ofrecen como la asesoría legal y para ayudar a pagar el trámite de quienes ya tienen la residencia, además de implementar un programa para que quienes sean repatriados no lleguen con el ojo cerrado”.

El coordinador de los diputados del PAN, Carlos Quintana Martínez también celebró que se empiecen a realizar acciones a favor de los migrantes pero señaló que el mandatario estatal debe informar de dónde se van a tomar los recursos, si de su propio despacho o de alguna otra partida.

“Como sea, los diputados del PAN habremos de acompañar al Gobernador para poder recibir a los migrantes que sean deportados, pero también a diseñar mejores estrategias de inversión para generar fuentes de empleo.

“La postura siempre ha sido dialogar y lo que proponga se va a apoyar, no se sabe de dónde va a obtener el recurso, no había bolsa para imprevistos, no hay recursos en Michoacán, la situación es muy complicada”.