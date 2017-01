Castigo a culpables, reivindicación a víctima de campañas sucias: Godoy

MORELIA, Mich., 16 de enero de 2017.- “Si alguien cometió un delito, que sea castigado, y a quienes se les han hecho campañas sucias sean reivindicados”, demandó el ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, luego de que el gobernador Silvano Aureoles Conejo anunciara que va contra quienes causaron el desfalco de las finanzas públicas.

“Llevan cinco años preguntándome lo mismo, ya me da flojera contestar porque todo el tiempo he dado la cara, todo el tiempo he estado aquí en Michoacán, asisto a los actos públicos, la verdad me da flojera.

“Hubo algunos a los que mandaron para que me preguntaran, lo que yo te puedo contestar es lo que me han dicho siempre, que si alguien cometió un delito que sea castigado, pero que a los que nos han hecho campañas sucias también seamos reivindicados”.

Entrevistado al término de la presentación del libro Cárdenas por Cárdenas, manifestó su deseo de que las izquierdas vayan juntas con Andrés Manuel López Obrador, pero si no es posible, dijo que él de todas formas lo apoyará.

“Yo lo veo muy difícil, pero nada en la vida es fácil, hay que seguir luchando. La militancia siempre ha tenido clara la ruta en mi opinión, la mayoría de los militantes apoyan a Andrés Manuel porque coincide con los principios fundacionales de nuestro partido, del PRD… y ayer la dirigencia tomó una decisión que es un camino que creo correcto: esta marcha que tuvieron en la Ciudad de México en contra del gasolinazo”.

El ex mandatario estatal señaló que políticamente lo que procede es que la dirección del PRD esté en la lucha por revertir las reformas estructurales neoliberales que en algunas ellos votaron a favor, pero en otras, como la energética, el PRD votó en contra.

“Creo que es un tema complejo, pero en el que la mejor opción es que el PRD se pronuncie en contra de estas reformas neoliberales implementadas, primero por Calderón con la reforma laboral, y luego la educativa, la hacendaria y la energética, implementadas por Peña Nieto”.