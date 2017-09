No hay candados para cerrar paso a narcocandidatos en 2018: PRD

MORELIA, Mich., 6 de septiembre de 2017.- El dirigente estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Carlos Torres Piña, advirtió que la normativa electoral carece de candados suficientes para evitar la infiltración de narcocandidatos, fenómeno que, junto con el financiamiento criminal que pueda comprometer a candidatos ganadores, señaló es de lo más preocupante.

En entrevista, Torres Piña indicó que no existen candados para narcocandidatos, ya que actualmente los requerimientos se limitan a la solicitud de una carta de no antecedentes penales, documento emitido por la Procuraduría General de Justicia, que no arroja mayor investigación.

Ante estas carencias, y a efecto de que se realicen observaciones previas al inicio de las campañas, puntualizó que, si existe disposición de los partidos políticos, éstos pueden poner a disposición de instituciones como la PGR, Seido y Centro de Investigación y Seguridad Nacional a sus candidatos una vez que éstos sean electos, de manera interna.

El jerarca perredista comentó que el de 2018 será un proceso complicado, por lo que advirtió que todos los partidos políticos deben abonar para que se den de la mejor manera, y que las autoridades electorales asuman su responsabilidad y garanticen la legalidad de la contienda.

“Los partidos y las autoridades electorales deben establecer protocolos para cuidar los perfiles de quiénes serán los candidatos, y evitar que se filtren en el proceso algunos actores que trabajen al margen de la ley o que apoyen económicamente a candidatos, y con esto, les obligue a generar compromisos”, expuso.

Indicó que la seguridad en el proceso electoral es un tema fundamental que deben atender los tres órdenes de gobierno, y es que, advirtió que ante esta vulnerabilidad, una vez que los candidatos logren ser diputados o presidentes municipales, existe el riesgo de que lleguen con compromisos establecidos al margen de la legalidad.