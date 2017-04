Cambios administrativos deben reflejarse en reducción de gasto: Adriana

MORELIA, Mich., 3 de abril de 2017.- Fusionar secretarías o disminuirlas de rango debe ir ligado con la disminución de personal porque si no la carga burocrática permanecerá y por lo tanto el gasto, afirmó la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Adriana Hernández Íñiguez.

“Tenemos que ver qué va a pasar las dependencias que se fusionan o las que dejan de ser secretarías, si se va a liquidar al personal o van a operar con menos y que además de cuestiones operativas tiene que ver con el tema económico ya que si están gastando mucho en carga burocrática y no rindes fruto, sale doblemente caro”.

La diputada por el distrito de La Piedad señaló que la mañana de este lunes apenas se recibió la iniciativa del Ejecutivo estatal con la que propone reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública y habrá que revisarla para ver qué es lo que propone, antes de haber el hecho el anuncio.

Además, la transferencia de los presupuestos de las dependencias que se fusionan o bajan de categoría, dependiendo de los montos, tendrían que ser aprobados por el Congreso del Estado y no ser una determinación unilateral del Ejecutivo ya que las atribuciones que tiene sólo le permiten hacer transferencias del 10 por ciento de una a otra dependencia.

Criticó el hecho de que el mandatario estatal hiciera el anuncio de enroques en su gabinete y de la extinción de dependencias, cuando apenas estaba enviando al Congreso del Estado la iniciativa de decreto para hacer las reformas y externó su deseo de que los titulares de las dependencias que fueron removidos den resultados en las nuevas áreas que tendrán a cargo.

Señaló que en desarrollo económico a Michoacán le hace falta mucho y, como ejemplo, mencionó que el pasado sábado, en Villa Madero, conoció a un grupo de mujeres que tienen una vinata y aunque hacen su esfuerzo porque no hay ya no quien las apoye, sino que las oriente en el proceso final de la etiqueta, la botella y la comercialización; si Desarrollo Económico no las apoya su proyecto se va a morir, como muchísimos proyectos más.

“Ojalá el cambio le dé un nuevo auge. Insisto en que si no hay más empresas y empleos, la inseguridad no va a bajar porque la base todo está en prevención y trabajo, si no generas fuentes de empleo no hay forma”.

Reconoció que si bien es cierto que no hay recursos ya que el presupuesto que se asignó apenas alcanza para gasto corriente, también lo es que hay muchos programas federales que se pueden bajar pero para eso hay que trabajar y en esa área falta mucho trabajo.