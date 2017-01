Baja afluencia de pasajeros por incremento a precios de las corridas

MORELIA, Mich., 11 de enero de 2017.- El presidente de la Cámara Nacional del Autotransporte de Pasaje y Turismo en Michoacán (Canapat), Arcadio Méndez Hurtado informó que debido al incremento del 3.5 por ciento a la tarifa de las corridas de autobuses, el sector ha reportado una pequeña baja.

En entrevista, el empresario comentó que esta alza que tuvo el combustible fue un factor que propició el aumento de los costos por viaje en autobús, y añadió que falta todavía el incremento anual del peaje a las casetas, pero aseguró que este gasto extra lo asumirán los empresarios a fin de no afectar a la población.

“El aumento a las casetas no va a afectar, no podemos estarle subiendo constantemente a los clientes la tarifa por corrida, vamos a asumir el costo de forma temporal de las casetas, que aún no se ha hecho, pero que está por subirse”.

Comentó que buscarán reprogramar las corridas que menor ocupación tienen para evitar tener pérdidas económicas, ya que asegura hay algunas que han reportado menos de cinco pasajeros.