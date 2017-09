Aún sin pagar, 11 proyectos del Pacmyc 2016

MORELIA, Mich., 3 de septiembre de 2017.- 11 proyectos de un total de 76 que fueron beneficiados por el Programa de Apoyo a Culturas municipales y Comunitarias (Pacmyc) en su emisión del 2016, siguen sin pagarse, y ya empezaron a repartirse los del 2017.

Para saber cómo estaba la situación respecto a este pago, Quadratín busco Ireri Vargas Cervantes, responsable de la Unidad Regional de Culturas Populares e Indígenas en el estado, quien confirmó estos adeudos.

“El pago de los recursos federales ya está cubierto, o sea ya lo tenían en el estado y ya se entregó a los beneficiarios. Quedan algunos proyectos por entregar, que es la parte de la aportación estatal”, informó.

La funcionaria federal solamente confirmó que quedaban por pagar 11 proyectos de los 76 beneficiados en la convocatoria del 2016 sin especificar de cuánto es el monto.

“Yo no podría afirmar que no se haya dado (la aportación estatal), no se ha entregado a los beneficiarios, no sé si ya lo tengan, no sé”, señaló Vargas Cervantes, quien aclaró que las cuentas se manejan en el estado; “la aportación federal llega al estado y se juntan las dos aportaciones, y de aquí se da a los beneficiarios de Michoacán”, expuso.

Ireri Vargas dijo que los beneficiarios faltantes de pago se han acercado a preguntar qué sucede, están a la espera, “nosotros ya como Gobierno Federal, no podemos dar una respuesta porque es una gestión que ya le corresponde al estado” refirió.

Al respecto, Silvia Figueroa Zamudio, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum), señaló en una entrevista que esos pagos ya están tramitados, “esta solicitado y está sujeto a que Finanzas nos lo libere” dijo, y aseguró no saber cuándo puede liberarse ese pago porque no depende de ella sino de la Secretaría de Finanzas y Administración de Michoacán (SFA).