Aún hay autodefensas por recrudecimiento de la inseguridad: Mireles

MORELIA, Mich., 31 de agosto de 2017.- Con un cuestionamiento a quienes han afirmado lo contrario, el doctor Manuel Mireles Valverde aseguró que no se ha extinguido el movimiento autodefensa en Michoacán, donde señaló que se ha recrudecido la crisis de inseguridad y falta de impartición de justicia, por lo que aludió a la existencia de civiles armados en algunos municipios de la entidad.

“El movimiento autodefensa no ha desaparecido, ellos pueden decir lo que quieran porque son la cabeza del estado”, dijo en entrevista Mireles Valverde, al cuestionar la supuesta centralización de tareas de gobierno, seguridad e impartición de justicia en las principales capitales, en detrimento de municipio y comunidades más alejadas.

“No hay peor ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere oír”, fue la respuesta de Mireles Valverde ante el cuestionamiento de si todavía hay civiles armados en algunos municipios de Michoacán, señaló en respuesta a la pregunta de una reportera.

En el marco de su asistencia al Colegio de San Nicolás de Hidalgo de la Universidad Michoacana, a donde acudió a impartir una charla intitulada: Justicia social y desarrollo económico en Michoacán, dirigida a los estudiantes de bachillerato de la institución, el fundador del movimiento autodefensa destacó la importancia de cultivar una conciencia crítica entre los jóvenes.

“Ando haciendo trincheras, trincheras nuevas; yo no voy a volver a mis trincheras porque todas están balaceadas; las trincheras que estamos abriendo son en otro nivel, donde no tengamos que usar armas, sino las únicas armas que nos enseñaron a usar, con las que un hombre puede derrocar son las de la razón, la verdad y la justicia”, dijo Mireles Valverde.

Señaló que ante lo grandes retos que enfrenta el país es necesario prepararse, y con alusión a su participación en el movimiento autodefensa entre 2013 y 2014, señaló que él ya hizo la tarea y ya mostró, abrió la puerta y mostró el camino. En este sentido, retó a los medios de comunicación a que, en medio de la vulnerabilidad en la que llegan a encontrarse, cumplan con una responsabilidad social.

“A mí me tienen más preocupado todos los encargados de difundir la verdad, más que la gente que está siendo secuestrada y asesinada, porque si a ustedes los siguen secuestrando y ejecutando, están cerrando la boca del pueblo; por eso queremos que los medios de comunicación sigan haciendo su trabajo con apego a la verdad y la objetividad”, expuso.

Cuestionado sobre la situación que priva a nivel nacional, y la expectativa de los informes de gobierno del presidente, Enrique Peña Nieto, y el jefe del Ejecutivo estatal, Silvano Aureoles Conejo, Mireles Valverde señaló la necesidad de recuperar la paz social en México y Michoacán.

“Ellos van a rendir un informe de lo que hicieron, pero solamente ustedes que lo vivieron pueden saber cuál es la verdad y cuál no; yo estuve retirado tres años en total incomunicación, no puedo hacer comentarios al respecto, porque no sé qué hicieron; yo veo con mucha tristeza que después de este tiempo en prisión la situación en Michoacán está peor que cuando me llevaron”, apuntó.

A decir de Mireles Valverde, el movimiento autodefensa no ha desaparecido como ha informado el Gobierno del estado; expresó que él qué más quisiera, ya que apuntó que no es deseable que los civiles estén armados para defender su casa y su familia.

La charla que Mireles impartiría a jóvenes bachilleres del Colegio de San Nicolás tuvo que llevarse a cabo en una cafetería cercana, debido a que al líder del oficialmente extinto movimiento autodefensa se le impidió la utilización del Aula Mater, ubicada al interior del edificio. Ninguna autoridad de la regencia de la preparatoria 1 estaba presente para explicar las causas de esta decisión.