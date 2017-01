Aumento a la gasolina: decisión dolorosa, pero inevitable, afirmó Peña

CIUDAD DE MÉXICO, 4 de enero de 2017.- El presidente de la república, Enrique Peña Nieto manifestó su comprensión ante la molestia que hay entre la población en general y en distintos sectores de la sociedad por el alza en los precios de la gasolina.

Sin embargo, en mensaje desde el salón Adolfo López Mateos de la Residencia Oficial de los Pinos, señaló que “aunque es una acción que nadie hubiera querido que se tomara, pues no es fácil para el Gobierno de la República y menos el deseo, no hacerlo traerá consecuencias más dolorosas, pues no estaríamos velando por la estabilidad económica del país, un asunto prioritario para mi gobierno”.

Afirmó que el ajuste no es resultado de la reforma energética ni de la reforma hacendaria, sino del aumento de los precios internacionales de la gasolina. “Es una medida responsable y prioritaria. Pido presten atención y escuchen lo que el gobierno ha querido compartirles al respecto”.

El presidente añadió que no se permitirán abusos de quienes, al amparo de la medida, se excusan y pretenden incrementar o tomar decisiones de alza en precios de productos que no son justificados.

Enrique Peña dijo, además, que el gobierno está trabajando para definir medidas particulares de apoyo a los sectores más vulnerables de la población mexicana.