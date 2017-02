Audita SEE a 6 escuelas de Tiempo Completo en Michoacán

MORELIA, Mich., 1 de febrero de 2017.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) se encuentra auditando seis planteles con el esquema de Tiempo Completo en Michoacán de la mano de la Secretaría de Contraloría de la entidad.

“Hay ahorita seis escuelas ahorita que están siendo auditadas en todo el estado, no son muchas realmente”, aseveró Rosario Pantoja Sosa, encargada del Programa Escuelas de Tiempo Completo en el estado.

Además, refirió que no se han detectado mayores complicaciones y esperan que la tendencia se mantenga así, pero en caso de encontrar alguna irregularidad se actuará para no ocasionar malos antecedentes para los planteles con este esquema.

“El director es el único responsable de nombrar al coordinador de alimentos y del manejo del recurso, pero tenemos un consejo de participación social que está formado por padres de familia de todas nuestras escuelas que se encargan de ver que se transparente el recurso y se ejerza de la mejor manera”

“Hay algunas escuelas que están siendo auditadas precisamente por esas irregularidades en el manejo, se tiene el apoyo de Contraloría del estado para auditarlas y están en resolución, todavía no se tienen resultados”.

Indicaron que la dependencia educativa está a la espera de los resultados de la Secretaría de Contraloría para, con base en ellos, determinar acciones.

Alimentación, principal problema

Al cuestionársele a la encargada del esquema sobre cuál era el principal problema que se encontraba en las escuelas de Tiempo Completo, la encargada del mismo, Rosario Pantoja Sosa refirió que el principal es el tema alimenticio.

“Es bien difícil que metamos a los niños en un mismo menú porque en una casa se come de una manera, en otra de otra manera, en algunos comen carne, otros no comen carne, otros que sal o dulce, y en algunas los niños quieren comer lo que comen en sus casas y no se puede porque no es el objetivo”, refirió.

Lejos de ello, mencionó que no hay inconformidad de los padres de familia, al contrario, hay inquietud de los mismos para fortalecer el esquema y favorecer la educación y la alimentación de los pequeños.