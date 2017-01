Atiende Conapred caso de discriminación en Parrilla & Canilla

MORELIA, Mich., 5 de enero de 2016.- Luego de que el pasado 29 de diciembre se registrara un incidente de discriminación en el restaurante Parrilla&Canilla, en Morelia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) ya respondió a la queja presentada.

La víctima de discriminación, América Juárez, afirmó a Quadratín que después del hecho acudió a instancias a referir el hecho, pues se vieron afectados dos menores de edad, un sobrino y su hijo.

La medida adoptada por Conapred fue que se invitará al restaurante a tomar un curso sobre discriminación, que la demandante consideró como algo positivo y accedió a que fuera esta la primera fase de su proceso conciliatorio.

“Lo que hice fue hablar a Profeco y como andaban de vacaciones no he podido poner la queja, pero con la Conapred lo hice vía electrónica y el día de hoy (jueves) me llaman de Conapred para ratificar mi queja, me señalan un número de folio, me canalizan con una abogada que va a estar llevando mi caso y me dice que vamos a entrar en una etapa conciliatoria.

“Esta etapa se centra en que tomen un curso sobre discriminación y lo vi como algo positivo y les dije que aceptaba esa vía si ellos se sometían a este curso porque lo que están haciendo no es correcto, pues ya vivimos mucha discriminación”.

En caso de que la empresa no acceda a esta medida tras notificársele el hecho, podrían pasar a otra etapa que implicaría presentar pruebas.

“Una vez que se les notifica de la queja transcurren 10 días para posteriormente, en ese lapso, se lleve a cabo el desahogo de pruebas y en ese periodo establecer si hubo o no un acto de discriminación, pues ahorita la queja está como presunto acto de discriminación, en tanto no se resuelva la queja”.

Ahora, dijo, esperará a ver de qué manera avanza este proceso y acudirá a presentar queja ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), y dará seguimiento a la queja ante el Consejo Estatal para Eliminar y Prevenir la Violencia y Discriminación en el Estado de Michoacán.

Con ello, espera que el caso de la discriminación se atienda y que se asiente un precedente, pues este fenómeno no debería ocurrir en Michoacán, donde esto ya es un delito, y el trato del restaurante para con los niños no es nuevo, pues en su perfil de Facebook aparecen quejas al respecto.

El antecedente

América Juárez recordó que el pasado 29 de diciembre, por cuestiones de trabajo, debió acudir acompañada de los pequeños, pues no tenía con quién dejarlos a su cuidado, pero al intentar ingresar le impidieron el acceso argumentando medidas de seguridad.

En esa fecha se discutía en dicho restaurante el presupuesto de egresos 2017 por parte de los diputados de la 73 Legislatura, pero en el recinto decidieron reservarse el derecho de admisión sin previo aviso.

“Acudí a cubrir un evento de los diputados que era una reunión que se tenía para el Presupuesto de Egresos y la Ley de Ingresos 2017, tuvimos que ir a ese lugar y yo no tenía con quién dejar a mi sobrino y a mi hijo y lo que hice fue llevármelos, cuando estaba allá mis compañeros ya habían ingresado y yo no, y me espero al final, y cuando quise entrar me dijeron que no”.

Ella se retiraría del lugar, pero al hacerlo, una de sus compañeras se solidarizó e impidió que se fuera del lugar e intentaron insistir para ingresar, pero no tuvieron éxito, a pesar de que en otra ocasión ya había acudido y sí le permitieron el acceso, a diferencia de la última vez.

De acuerdo con el reglamento de establecimientos mercantiles del ayuntamiento de Morelia, el derecho de admisión puede darse siempre cuando los establecimientos tengan la señalización a la vista de los usuarios, detalle que en este establecimiento no se cumplió.