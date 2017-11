Asegura Arreygue que en 6 meses PGJE no le ha acreditado delitos

MORELIA, Mich., 9 de noviembre de 2017.- El próximo 15 de noviembre iniciará el juicio oral del ex edil del municipio de Álvaro Obregón, Juan Carlos Arreygue Núñez, acusado ordenar la detención y asesinato de 10 personas en un predio de Cuitzeo, en agosto de 2016.

En un video, el ex munícipe asegura que, tras seis meses de investigación, “la Procuraduría General de Justicia de Michoacán (PGJM), no ha logrado acreditar ni uno solo de los argumentos que me inculpen a mí y a los demás involucrados en este lamentable hecho.

Recluso en el penal de Mil Cumbres, Arreygue Núñez indicó que se desahogarán más de 150 pruebas, tanto de parte de la Fiscalía como de parte de la defensa.

“Allí queda claramente establecido que no somos culpables de este hecho, por el contrario, quienes sí estuvieron presentes en los hechos y nos acusan son parte del personal de la propia Procuraduría”, aseguró.

El ex presidente municipal refirió que ha dado pruebas a sus abogados que le ayudarán en el caso. “Nadie más que a mí interesa llegar al fondo de este asunto, porque sé que llegado a ese punto, haciéndose justicia y el tribunal actuando debidamente, en breve estaré en libertad”.