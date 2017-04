Arantepacua: 38 vinculados, 9 ante el juez y 2 muertos

MORELIA, Mich., 8 de abril del 2017. – Al cierre de la edición los nueve de 10 comuneros detenidos el miércoles por la tarde en Arantepacua, municipio de Nahuatzen, continuaban en la presentación ante el juez de control; 37 de los 38 fueron puestos en libertad, pero todos fueron vinculados a proceso por ataques a las vías de comunicación y secuestro; dos muertos han sido confirmados por la autoridad, pero dos más siguen pendientes; cuatro policías fueron dados de alta y uno se debate entre la vida y la muerte en Guadalajara.

En tanto que el conflicto original, el problema agrario “pasa a segundo plano”, al menos eso dijo Luis Ángel, comunero de Arantepacua en la rueda de prensa del jueves por la mañana y en la que se hicieron acompañar del presidente perredista Miguel Prado.

El conflicto agrario se volvió violento desde el martes por la mañana cuando los comuneros de Arantepacua se disponían a realizar una movilización en esta ciudad de Morelia, sin embargo, al llegar a la comunidad de Ajuno fueron detenidos en un retén de la Policía Michoacán. https://www.youtube.com/watch?v=8iIgtUVQyUU

Todo apuntaba a que marcha se había detenido y no habría manifestaciones ese día, sin embargo, estando los comuneros en San Juan Tumbio se presume secuestraron una camioneta y le prendieron fuego, como informó oportunamente Quadratín y que quedó registrado en un vídeo público del usuario Omar Crisistomo de la red social facebook, quema es la misma que se informó en el momento, de acuerdo a contactos policiales. https://www.facebook.com/omar.crisostomo.754/videos/1977115282518112/

Después de esta primera quema el usuario Omar Crisostomo hizo una segunda transmisión, esta vez está fechada el cinco de abril alrededor de las 14 horas, poco antes de que ingresaran los efectivos de seguridad de Policía Michoacán a Arantepacua y donde se aprecia como una camioneta de la empresa de frituras Sabritas está en llamas, hechos también confirmados por personal que acudió al operativo. https://www.facebook.com/omar.crisostomo.754/videos/1977401235822850/

Pero lo que mayor relevancia tiene la videograbación y no se ha señalado abiertamiente, porque voceros de la comunidad lo ha negado, es la posibilidad de que los comuneros hubieren estado armados.Y es que en este video de quema de la camioneta de sabritas se escucha claramente como el responsable de la transmisión die claramente “echale unos balazos al puto de la moto”, dejando entrever que tenían consigo alguna clase de arma. https://www.facebook.com/omar.crisostomo.754/videos/1977401235822850/

Ese miércoles la tierra de Arantepacua se baño en sangre, murieron dos comuneros y nueve policias resultaron lesionado. Cuando entraba el personal antimotín fueron recibidos a balazos y por media hora no dejaron de disparar en su contra, dijo el secretario de Seguridad Pública Juan Bernardo Corona. https://www.facebook.com/chitiquita.mc/videos/1398924710177510/

Las autoridades han confirmado el deceso de dos, sin embargo, los comuneros hablan de tres. Uno de ellos un menor de edad de 16 años, de cuarto semestre de bachilleres y que el Subsistema de Bachilleres reconoció como uno de sus matriculados, público un obituario en su página oficial de Facebook y ya alista marchas para el domingo de ramos.

No obstante, el tema de fondo sigue siendo el reparto agrario, en pleno siglo 21., el pleito por las tierras cobró dos vidas y no va a cesar hasta que se resuelva la propiedad de 520 hectareas de tierra que pelean en base a un acuerdo firmado en 1941, no obstante que un decreto presidencial de 1984 lo anula, especialmente por contar con una revisión de documentos históricos y virreinales de 1534 con una real ordenanza.