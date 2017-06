Anuncia Silvano consulta ciudadana sobre su aspiración presidencial

MORELIA, Mich., 16 de junio de 2017.-Luego de exponer públicamente su aspiración para buscar la candidatura presidencial para el 2018 por el Partido de la Revolución Democrática, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo anunció que hará una consulta con los sectores de la sociedad michoacana, a fin de que esa sea la vía para determinar si es viable o no su solicitud de licencia al cargo.

“Un gobernador responsable como yo no debe andar dando saltos al vacío ni descuidar las responsabilidades de un estado como este”, dijo al mandatario a los reporteros de la fuente.

Entrevistado al término de la entrega de recursos para personas de la tercera edad, Aureoles Conejo sostuvo que primero se deberán esperar los tiempos y el contenido de la convocatoria.

Aureoles Conejo señaló que el pasado jueves, aclaró ante integrantes del Consejo Coordinador Empresarial el tema de la aspiración presidencial.

“Algunos -empresarios- andan un tanto nerviosos, pero son los menos. Y no es porque les importe tanto el estado”, detalló.